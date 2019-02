Insólito video institucional defiende al alcalde de Puerto Varas tras acusaciones de Camila Gallardo

View this post on Instagram

Les pedimos por favor DIFUNDIR este video, compartiéndolo en sus historias de Instagram y etiquetando a la mayor cantidad de personas posibles. Este video grafica en parte lo vivido el día domingo 17 de febrero en la ciudad de PUERTO VARAS, donde su alcalde, el sr. RAMÓN BAHAMONDE CEA presentó continuas actitudes de acoso para con @cami. En el video se muestra como se abalanza tomando una postura repudiable en la entrega de un reconocimiento, tras la participación de la artista en un espectáculo de entrada gratuita al público de la zona. Son varios los testimonios enviados por los asistentes al evento que narran que este sr. presentó además, otras actitudes que faltan a la moral de cualquier persona con un cargo público y rostro visible de una localidad. #respectCami