José Miguel Viñuela aclara por qué no fue invitado a la Gala de Viña

Aseguró que no tiene una invitación física.

José Miguel Viñuela fue víctima de algunas bromas de parte de sus compañeros, ya que había dicho que no iría Gala del Festival de Viña del Mar porque tenía que grabar un comercial. Pero Cristián Sánchez aseguró que al animador del “Mucho Gusto” no lo habían invitado.

Por esa razón, el ex “Mekano” tuvo que aclarar su situación, justificando que no lo gusta ir muchos a esos eventos y que el año pasado tuvo la oportunidad de asistir, pero no lo hizo.

“Yo nunca dije ‘me bajo de la gala, yo dije no podría ir a la gala porque tengo un comercial’. Yo no tengo invitación física, a mí sí me mando una periodista un mensaje diciendo que tenía intenciones que fuera, pero a mí no me llegó invitación física”, destacó.