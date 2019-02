Tonka Tomicic se cansó de los "piquitos" entre animadores en festivales: "Yo sacaría el beso"

A raíz de toda la polémica que existió en torno al hecho que vivió Camila Gallardo luego que el alcalde de Puerto Varas intentara besarla a la fuerza, Raquel Argandoña en el matinal “Bienvenidos”, planteó el tema de los besos en los festivales.

Esto a que, durante décadas ha sido un “clásico” que los animadores se deban besar en la boca sobre el escenario. Y esta situación podría incomodar, de acuerdo a Tonka Tomicic.

“A mí me paso en el Festival de Antofagasta. Yo no me quería dar el beso porque sentía que no era necesario, sentía que se perpetuaba esa cosa del macho, el macho viril y la mujer sumisa”, aseguró Tomicic.

Finalmente aseguró que, por ella, “sacaría el beso. Hace unos años atrás si no dabas el beso, cuestionaban el trabajo. No era una performance completa si no dabas el beso”, puntualizó.