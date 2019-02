Hermano de "Cangri" le dedica un emotivo mensaje: "Te juro que tus hijos son mis hijos desde ahora"

View this post on Instagram

Hermanito mío no se como explicarle esto a mi corazón, te jure que te encontraría bien y te falle hermano mío, llegue demasiado tarde, se que confiabas que yo llegaría a tiempo pero no lo hice, falle, se que tu a mi me hubieses encontrado, te pude tener entre mis brazos y darte muchos besitos, te pude abrazar, eras un padre para mi, siempre lo fuiste, cuidsndome siempre corriendo por mi cuando lo necesitaba, eras una persona admirable que pude tener el privilegio de tenerte como mi hermano, siempre recordaré tus consejos, tus retos, tus enojos, y por como todos te conocían tu carisma, contigo no se pasaban penas, te juro hermano mío que tus hijos son mis hijos desde ahora, los cuidare como te hubiese gustado, cumpliré todas las metas que teniamos, no tenías que irte aún hermano me habías prometido muchas cosas que haríamos, ahora sólo queda viajar contigo hasta Chile para darte la sepultura que te mereces, como un campeón, un guerrero que siempre le.dio la cara a la vida, gracias por todas las enseñanzas y recuerdalo siempre te amo con todo mi corazón, se que me seguirás guiando desde el cielo como el angelito que eres 😇😪❤