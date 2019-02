Mr Saik asegura que pidió no cantar "la chama"

La presentación de Mr. Saik, representando a Panamá en la competencia internacional de Viña 2019, no le cayó bien a casi nadie. El interprete apenas logró una calificación de 4.0

Esto, a partir de su presentación, que mezcló dos canciones, “pégate sexy” y “la chama”, esta última con menciones subidas de tono referentes a una mujer venezolana.

El interprete panameño, una de las calificaciones más bajas de la jornada, ofreció disculpas durante su presentación “si hubo gente que se pudo haber sentido ofendida”.

Sin embargo, el cantante expresó, a través de sus redes sociales, que pidió a la competencia no cantar “la chama”

“hay un tema volando, que es lo que está pasando con los venezolanos”, dijo en una transmisión en directo por Instagram. “siento que, desde el punto de vista de ellos, yo me estoy burlando, Y no tengo corazón para eso. Ustedes me puede ver loquito, lo que sea, pero de corazón yo siento que estoy como hurgando una herida de una gente que tiene un dolor, que está sufriendo a otro nivel”, expresó el cantante