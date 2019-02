Lamentablemente la comediante Jani Dueñas fue pifiada por la Quinta Vergara desde el inicio de su rutina en el Festival de Viña 2019.

Luego de la exitosa presentación del puertorriqueño Marc Anthony, tocó el turno del Stand Up Comedy en manos de la voz en off del programa “La Divina Comida”, Jani Dueña, sin embargo, el público no le dio la oportunidad y comenzó a pifiarla desde un comienzo.

La presentación no duró más de 25 minutos, y en todo momento se pudo ver a la comediante bastante nerviosa y preocupada frente a la decisión que tomó el público.

Jani Dueñas fue seleccionada como una de las mejores comediantes en el ámbito del Stand Up Comedy latinoamericano, por lo que las pifias fueron la sorpresa de todos.