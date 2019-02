En la jornada de hoy Jani Dueñas tuvo la labor de llevar el humor a la Quinta Vergara, pero su rutina no logró sacar carcajadas entre los asistentes y debió pedir el auxilio de los animadores, quienes finalizaron su show entre fuertes pifias.

La conferencia de prensa post presentación es una de las más esperadas y, como nunca, todo el equipo de prensa de los diversos medios acudió a escuchar el descargo de la comediante.

En esta, la humorista aclaró que no sabe si hubo un error (en su rutina). “Claramente este no es mi público, quizá este festival no es para mí (…) Uno está en el camarín, estás concentrada en tu actuación. Sabía que venían a ver a Marc Anthony y a David Bisbal. No a mí”, explica Dueñas.

Recordemos que la comediante intentó dialogar con el público para salvar la difícil situación que desde el primer momento vivió, pero no obtuvo buenos resultados.

“Quizá ellos esperaban más chiste, y el stand up que yo hago es contar historias. Quizás ahí estuvo la descoordinación, ellos querían más chiste corto”, reflexionó.

No obstante, demostró un gran temple en el escenario, donde aseguró que era su trabajo y por eso continuó a pesar de los fuertes cánticos. Sobre esto, comentó:

“El stand up es coquetear con el fracaso. Es súper difícil en un escenario de estas dimensiones pelear por una conexión. Quizás esta no era mi noche, no sé si habría habido alguna noche para mí”, detalló.

Finalmente terminó la conferencia explicando que confió en que podía revertir la situación, pero al notar que no había vuelta atrás, recurrió a los animadores.