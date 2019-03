Twitter no los perdonó: criticaron el básico dominio de inglés de los animadores en show de BSB

Es el problema típico de los animadores de Viña del Mar. El dominio del idioma inglés siempre ha sido un talón de aquiles para los presentadores del Festival, y esta vez no fue la excepción.

María Luisa Godoy y Martín Cárcamo no pudieron tener una mayor interacción con los Backstreet Boys, a diferencia de lo logrado por Ignacio Gutiérrez durante la conferencia de prensa previa al show en el Festival.

Me estresa que no sepan hablar inglés los animadores 😩😩 #viña2019

"Your feelings for HER?… your fans… your feelings for HER?"

Nick casi se reinició tratando de entender porque esa mujer no dijo THEM.

Virgen de los traductores Google.#BackstreetBoys #Viña2019

— Carito🌙 (@CarolBlackman) March 1, 2019