Conoce el emprendimiento de Martín Cárcamo que dejó a todos fascinados en el Festival

Martín Cárcamo no solo destaca en la televisión, sino que también lo ha hace con su emprendimiento que ha causado furor durante este verano.

El negocio familiar, que está ubicado en la ciudad de Viña del Mar, de donde es oriundo, está conformado por sus padres y su cuñado Eduardo Quevedo, quien es médico veterinario.

El emprendimiento consiste en una panadería y restaurante, que fue concretado luego de que el animador volviera de un viaje a Croacia, desde donde trajo la idea.

“En la familia me echaron para abajo mi proyecto y me propusieron hacer esta panadería, cafetería y restaurante. Mi cuñado sugirió como nombre Panqueque; o sea, esto básicamente es un homenaje a él, jajajá. Nuestra idea fue instalar un lugar de encuentro, como lo hacía el antiguo salón de té”, explicó Cárcamo en una entrevista a Las Últimas Noticias.

También explicó que su padre es el presidente del directorio que agrupa los negocios que emprenden y su madre se encarga de la decoración.

“Ella hace el look and feel. La estética es súper hogareña y cálida, con colores reconocibles como el verde y el ladrillo. Los dos locales tienen una Virgen que mi mamá les instaló como protección. Ahora estamos tramitando la patente de alcoholes. Y a Queque se le ocurrió que hiciéramos la cocina a la vista para que la gente vea que no tenemos nada que esconder”, fueron las palabras del animador.

Cabe mencionar que al local, que está ubicado en Reñaca, instaló un segundo en el muelle Vergara, el que fue visitado por diversos artistas durante la realización del Festival de Viña del Mar.

Revisa las imágenes de la panadería y restaurante: