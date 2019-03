Camila Recabarren publicó imagen con reflexivo mensaje feminista y dividió opiniones de seguidores

La expanelista de “La Mañana de Chilevisión” frecuentemente sorprende en su cuenta de Instagram gracias a sus constantes cambios de look y en este último mes la hemos podido ver con dos diferentes estilos de cabello.

No obstante, su última publicación de Instagram generó divididas opiniones entre sus seguidores, quienes mostraron señales de apoyo a su mensaje, mientras que otros experimentaron rechazo.

Esto se debe a que Recabarren se refirió a la marcha feminista que se desarrollará el día de mañana.

“Si no quieren ir a marchar, no vayan, pero dejen que la gente tome sus propias decisiones y apoyen las causas en las que creen”, comenzó su mensaje acompañado de una reaccionaria postal en la que posa junto a amigas.

También explicó su motivación para asistir: “Obvio que quiero igualdad de derechos para hombres y mujeres, obvio que quiero un mundo mejor, por mi hija, para ella, para mí, para ti, para todas. Por todas yo iré a marchar. Si tú no quieres, ok, pero no llenen de mala onda mi Instagram con comentarios desde la ignorancia”.

“Sé que es confuso entender todos los términos, pero al menos pongamos empeño en comprender lo que está pasando a nivel social en nuestro país. Yo soy feminista, toda una vida siendo mujer, seria estúpida si no estuviera de mi lado. ¡Menos palabras y más acción!”, finalizó.

Su publicación desató una ola de comentarios que se encontró dividida: “¡¡Aguante, Cami!! Una feminista aquí ¡dando la pelea en todos los espacios!”, “Eres una genia”, “te apoyo Camila”, “Eres bacán”.

Mientras que otros, criticaron su mensaje: “‘Yo soy feminista, seria estúpida si no estuviera de mi lado’ menos mal q respetas al que no es feminista camila”, “De acuerdo con lo que dices, pero no traten a nadie de ignorante por pensar diferente”, “Defienden sus derechos en pelotas?”.

