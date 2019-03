Fer Figueroa buscará romper estereotipos con su propia marca de ropa

La modelo le tuvo miedo al fracaso.

Fernanda Figueroa se hizo conocida por su carrera de modelo y posteriormente por ser parte de “Doble Tentación”, reality donde entró junto a Joche.

Actualmente, la hija del “Fantasma” hace noticia por su rol de emprendedora, ya que contó en Las Últimas Noticias que tendrá su propia marca de ropa, la cual estará relacionada con calzas, petos y enteritos.

“Quiero que mi marca rompa estereotipos, que mi ropa la pueda usar cualquier persona. Hasta ahora tengo tres tallas y espero tener más para la próxima colección”, manifestó.

Pero la creación de la marca no fue fácil, ya que “por temas de confianza conmigo misma, trabas que yo tenía, no lo hice antes (…) temía que me costara mucho, que fracasara, que a la gente no le gustara mi ropa. Tengo una forma de vestir muy distinta y algunos lo entienden y otros no”.