Se quebró: Participante de "Pasapalabra" contó cuál sería el uso del premio y conmovió al estudio

El nuevo capítulo que se vivió este miércoles en el exitoso programa de Chilevisión, “Pasapalabras”, estuvo marcado por la historia de Julio Escalona, quien narró para qué utilizaría el millonario premio de 166 millones de pesos.

Julio Escalona es oriundo de Salamanca y, cuando le preguntaron qué haría con el dinero, contó una sensible historia.

“Me gustaría comprar tiempo”, develó, prestando su frase a la confusión, pero luego explicó a lo que se refería.

“Yo entré a estudiar Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile en el año 1973. Solo estuve el primer semestre y después se acabaron lo créditos y no pude seguir”, comenzó explicando.

No obstante, el participante no se mostró arrepentido de no haber continuado estudiando. “Si yo hubiera cambiado un segundo de mi vida, no tendría la familia que tengo”, afirmó.

Sobre “comprar tiempo” luego aclaró que se refería a dejar de trabajar para pasar más tiempo con su esposa, hijo y nietos.

“Una vez un hijo me preguntó: ¿Papá cuánto cuesta tu día?“, confesó al borde del llanto. Luego se recompuso y señaló: “Tratemos que esto no nos ocurra, se lo digo a las generaciones que vienen”

“Quiero (el dinero) para dejar de trabajar, para que mi hija estudie, para estar con mi señora…”, narró entre lágrimas.

Sus palabras emocionaron a todo el estudio y el animador, Julián Elfelbein, bajó del podio y abrazó al concursante, al igual que los otros competidores que no pudieron ocultar la emoción que provocó su relato.