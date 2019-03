Esposa de Jadue reveló la difícil situación que vive en EE.UU.: "Tengo cinco dólares en el bolsillo"

Hace un mes Julio César Rodríguez emprendió un viaje hacia Miami para entrevistar a María Inés Facuse, la esposa de Sergio Jadue, con el fin de contar cómo ha sido su vida en Estados Unidos tras abandonar Chile a fines del 2015. Y no ha sido bueno.

La entrevista será expuesta en “Contigo en la mañana” este martes, pero el diario Las Últimas Noticias se adelantó con la información y cuenta que Facuse vive en un apartamento pequeño, se encuentra en trámite de divorcio, no ve a su hijo mayor y tiene la tuición compartida de la menor, mientras que su situación económica no es de la mejor.

“Le escribí un día y me respondió por Whatsapp que tiene días muy malos en su nueva vida. ‘Tengo cinco dólares en los bolsillos para pasar el fin de semana, necesito desahogarme’, me escribió. La gente cree que más o menos tiene una vida de ricos y famosos, que pasa en la playa, que come rico todo el día”, contó Julio César Rodríguez.

Facuse entregó detalles jamás vistos sobre el exlider de la ANFP, de cómo el 2011 comenzó a cambiar su aspecto físico, se hizo una liposucción y ‘se perdió en el poder, dinero, ropa, vanidad y mirarse en el espejo. Hay un antes y un después’, señala el citado medio.

También hablaron de diversos temas, como cuando se realizó la liposucción y violencia intrafamiliar. Sin embargo, uno de los aspectos que tiene más complicada a Facuse es el dinero.

“De un día para otro me vi sin poder comprarle ni siquiera un helado a mi hija. No tengo nada, estoy en la calle. Así es como él me grita cuando vamos a las audiencias en la Corte para ver el tema del divorcio: ‘Ándate a pedir plata a la calle, antes comiái lomito conmigo, ahora vai a comer chicarrones, y si es que vai a comer"”.

María Inés Facuse contó también que incluso ha trabajado limpiando baños. “¿Por qué tengo que hacer esto si la prioridad de él es cambiar un Audi convertible a un Mercedes Benz?”, señaló.