¿Desesperados por el rating? Cristián Sánchez volvió a atacar a Viñuela y lo catalogó de "llorón"

La relación entre Cristián Sánchez y José Miguel Viñuela parece no ser de la mejor desde antes que comenzara la gala del Festival de Viña del Mar, donde el animador de “Mucho Gusto” afirmó que no asistiría a la Gala del certamen porque tenía otro compromiso, tema que Sánchez desmintió tratándolo de “caradura”, al asegurar que no fue invitado.

Frente a este pasado evento, Viñuela informó que se molestó ante la actitud de Sánchez y lo contactó para tratar el asunto.

“A mí nunca me llegó una invitación formal. Pero quedó puesto como que yo había sido un cara de raja, que había dicho que me habían invitado y no me habían invitado. Eso me dolió. Lo llamé personalmente. Me pidió disculpas. Me dijo ‘tú sabes que esto es un juego televisivo’. Para ti puede ser un juego. Para mí no lo es”, puntualizó.

Pero este “juego televisivo”, como lo nombró Sánchez, continuó e incluso nombró a otros animadores sin dejar atrás la rencilla que vivió con Viñuela.

En el matinal “Muy Buenos Días” realizaron una dinámica que era hacer un primer plano a los animadores, para ver su rostro a las 8 de la mañana.

Bajo este contexto, Cristián Sánchez comenzó a bromear con los otros animadores.

“¡Oye, Martín! Martín Cárcamo, a Viñuela no lo voy a nombrar porque después el compadre se pone a llorar (risas)”, inició Sánchez.

“¿Quién está en los otros canales? Julio César Rodríguez, ¡no lo hagas! (risas) Eduardo de la Iglesia, bien, hágalo. Martín Cárcamo, haga esto ahora (un primer plano), pídaselo a su director. No, director, no tanto, hasta ahí nomás”, comentó.

Luego continuó con su ‘juego’ e involucró nuevamente a José Miguel Viñuela. “Anoté en el GC, ahí, hashtag #Sánchezchallenge. El caracho a las 8 de la mañana. Julio César Rodríguez, Martín Cárcamo, Eduardo de la Iglesia, a Viñuela no quiero meterlo porque después va a decir ‘me está encarando, me está encarando”.

María Luisa Godoy fue una de las únicas que insistió en no continuar involucrando a Viñuela, recomendándole a Sánchez que “no se metiera ahí, no seas rencoroso”.