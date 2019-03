“Veo bajo el agua”: China Suarez se refiere a posible infidelidad de Benjamín Vicuña

China Suárez y Benjamín Vicuña tienen una de las relaciones más estables de la farándula, a pesar de iniciar la relación en medio de la polémica por el escándalo y las acusaciones de infidelidad de su exesposa “pampita”.

Por lo mismo, la revista Gente no quiso dejar pasar la oportunidad y consultó a China Suarez sobre cómo trataría ella el tema.

“Es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa. Y sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo”, respondió Suárez.

Además, la argentina aseguró “soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo”, finalizó.