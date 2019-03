Vergonzoso: Matinal "Mucho Gusto" invitó a "falso experto" por caso medidores y quedó en evidencia

Uno de los temas contingentes que han tocado prácticamente todos los matinales de la televisión chilena, es el de los nuevos medidores inteligentes que amenaza con subir los gastos en electricidad.

Debido a el matinal “Mucho Gusto” invitó a un experto en el tema para que opinara sobre la situación y resolviera las dudas que existen en torno al tema.

Uno de los invitados fue Humberto Verdejo, director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. A su contra parte se encontró Óscar Moraga, quien habría sido presentado como “colaborador energético del Banco Mundial”.

Pero las explicaciones de este último le generaron dudas al académico, quien no dudó en poner sus conocimientos en tela de juicio en plena entrevista. “Me dolió la guata la cantidad de barbaridades que he escuchado hablar respecto de una persona que no conozco su formación… Por favor, no sigamos desinformando a la gente”, aseguró.

“Nosotros no estamos haciendo farándula, estamos hablando de un tema serio”, dijo Viñuela en defensa del ‘experto’ que se encontraba en el estudio, quien sostenía que las cuentas aumentarían entre un 10 y 15%.

No obstante, el léxico que utilizó el invitado al estudio y experto del Banco Mundial, no parecía estar a la altura de la situación, por lo que los televidentes comenzaron a dudar, y también los panelistas y animadores del matinal.

Fue este jueves que el diario Las Últimas Noticias corroboró la identidad del supuesto experto e informó que el sujeto no tendría ninguna vinculación con el organismo internacional.

“Esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con el Grupo Banco Mundial”, aseguró Francisco Winter Donoso, country officer para Chile del Banco Mundial.

Finalmente, Adrián González, coordinador en Chile del Doing Business, proyecto que mide las regulaciones para hacer negocios en distintas economías, corroboró que no tenía ninguna relación con el Banco Mundial, como habría sido presentado en “Mucho Gusto”.

“Óscar Moraga colaboró desde Chile en el Doing Business 2019 (…) Esta colaboración es voluntaria. El señor Moraga no es funcionario del Banco Mundial y sus opiniones no representan la opinión del Banco Mundial”, afirmó.

Aquí puedes revivir el momento y notar los cuestionables argumentos del “experto”.