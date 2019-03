Actriz de "Pacto de Sangre" celebró el cumpleaños de su hijo

El pequeño cumplió 9 años.

Anotnia Giesen tuvo un corto pero importante rol en “Pacto de Sangre”, teleserie nocturna de Canal 13 donde interpretó a Karina.

Pero no todo es actuación en la vida de Antonia, ya que también le dedica tiempo a su familia y en especial a su hijo, quien cumplió 9 años.

“Con este varón he tenido por lejos las conversaciones más honestas, dolorosas y amorosas. Me siento privilegiada de tenerte cerca, de poder influir aún en tu vida. Que me necesites es una sensación ambivalente, agobiante como tremendamente hermosa”, comentó la actriz.

