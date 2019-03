Las críticas a "Pasapalabra" por el caso de Pedofilía: televidentes cuestionaron que no se diera una explicación

Chilevisión decidió modificar el capítulo correspondiente a este viernes de su exitoso programa “Pasapalabra” por ‘razones editoriales’, siendo reemplazado por el del lunes 18 del marzo.

El grupo Turner se pronunció a través de su cuenta de Twitter, publicando un comunicado en el que aseguran que esta decisión se debió a “graves acusaciones públicas en contra de uno de los participantes”, refiriéndose a Gonzalo Hernández, quien resultó ser vencedor en el episodio del 14 de marzo.

Las acusaciones a las que se refiere el comunicado aluden a hechos ocurridos el 2009, cuando el concursante fue imputado por su presunta participación en una red de pedofilia. Finalmente, tras la investigación el sujeto habría sido absuelto.

Un hecho que generó molestia en Twitter. Los televidentes criticaron que no se dieran explicaciones del caso en televisión.

De hecho, el programa comenzó presentando a los nuevos participantes: el equipo naranja conformado por Marcela Jara de Temuco, Vale Ortega y Willy Sabor, y el equipo azul compuesto por Jorge Figueroa de Puente Alto, Cristián de la Fuente y Vivi Rodrígues.

Revisa algunas reacciones:

Impresentable #PasapalabraCHV mínimo debió hablar Julian y decir que el otro participante no saldrá por tal motivo y de ahí mostrar el capítulo. No toda la gente tiene internet y sabe porque no aparecerá.

