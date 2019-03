Actor Ramón Llao fue citado a declarar a Fiscalía por presunto abuso sexual a menor de edad

En julio del 2018 se dio a conocer un grave caso que involucró al actor nacional Ramón Llao, quien fue acusado de abusar del hijo de una exesposa de un excompañero de trabajo, según un reportaje publicado en diario La Tercera.

Desde la fecha a la actualidad, el actor se ha declarado completamente inocente sobre la acusación e informó que todo el proceso que vivió se transformó en una “pesadilla”.

“No he participado en ninguno de los hechos que me están achacando (…). No sospecho qué puede haber motivado la imputación, sino que simplemente me desayuné con la noticia, me dejó perplejo, me dejó sin entender por qué se me estaban imputando estos hechos”, mencionó en la ocasión.

Si bien el tiempo pasó y el caso poco a poco se fue desvaneciendo, un llamado de la Fiscalía lo volvió a poner en la palestra.

Así es como el próximo 9 de abril Ramón Llao deberá asistir a la Fiscalía Regional Oriente para declarar ante la querella presentada por la madre del menor.