“Abracé a la persona que me traicionó”: La sensible confesión de Pedro Engel tras salida de Canal 13

Nadie esperaba la salida del tarotista Pedro Engel de Canal 13, pues era considerado uno de los casi fundadores del matinal gracias a sus 9 años en la estación televisiva.

Frente a esto, fue invitado a “Mucho Gusto” de Mega, donde habló tranquilamente de la situación que vivió y mostró gran agradecimiento al canal, aunque también reveló que alguien lo habría traicionado.

“Estoy muy agradecido de Canal 13. No tengo nada pendiente. Me voy por la puerta ancha. Y si alguna vez, las vueltas de la vida, quien sabe si vuelvo”, partió comentando.

Luego agregó: “Yo soy virgo. A nosotros, los virgo, lo que más nos duele es la deslealtad. Es una cosa que a mí me da rabia, porque yo confío mucho en que si somos amigos… Pero he aprendido que también si somos amigos, tú tienes tu puñal y un día me lo vas a enterrar”.

Sus palabras generaron una teoría de posible traición, las que José Miguel Viñuela no dejó pasar consultándole sobre el tema. “Pedro, a un hombre como tú que le duele la deslealtad. ¿Te pasó con Canal 13?”.

A pesar de la pregunta, Engel se limitó a guardar silencio sobre el tema utilizando la popular frase de que “un hombre no tiene memoria”.

Luego, para no dejar una sensación negativa contra el canal, agradeció lo que vivió en la casa televisiva. “Solo amor, gratitud, pero así de todo corazón, gracias por todo lo que viví”, agregando luego que “lo bueno es 800 y lo malo 0,1”.

Karla Constant agregó a sus palabras que “abrazó ese momento”, a lo que Pedro Engel contestó positivamente, aunque regresó al tema de la traición.

“Sí, y abrace a la persona que me traicionó, y la amo de todo mi corazón. Y si esa persona, no vamos a decir nombre, pero necesita un riñón mío, yo se lo daría. Lo digo sinceramente”, sentenció el tarotista.