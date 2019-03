Cantante Sebastián Yatra sufrió accidente en moto junto a Tini Stoessel: pidió perdón en las redes

El pasado martes el artista colombiano Sebastián Yatra compartió un registro que asustó a sus fanáticos luego de que revelara registros de un accidente que sufrió en moto, junto a Tini Stoessel.

El contexto bajo el cual se produjo el incidente fue en la grabación del videoclip “Cristina”, el cual sería lanzado el viernes 22 de marzo.

Yatra, que fue vinculado con Camilla Gallardo durante el Festival de Viña del Mar 2019, compartió el registro en su cuenta de Instagram y si bien no pasó a mayores, explicó que se sintió avergonzado por le hecho.

“Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa… tengo mucha vergüenza PERDÓN Tini Stoessel”, redactó.

Aquí puedes ver el accidente que sufrieron.

Y estas fueron las consecuencias: