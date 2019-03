Hija de "Lolo" Peña y inicia carrera como Influencer con múltiples aptitudes: canta, baila y actúa

Óscar “Lolo” Peña, además de ser un personaje televisivo, tiene su alma ligada a la música tras su paso por programas como “Música Libre” y su hit “Mini Lola”.

El personaje que tuvo su apogeo en los años 70’s en nuestro país tuvo una hija con la cantante italiana Loredana Perasso y hoy Kristel Peña tiene 24 años y hace algún tiempo comenzó a crear una carrera, tanto en su país, Italia, como en Chile.

A fines del año pasado la primogénita de Lolo Peña sorprendió en Youtube al cantar la canción “Desde que te vi” del grupo Natalino, en su idioma nativo, el italiano. Y claro, en compañía de Cristián Natalino.

“Fue una experiencia hermosa, yo encontraba que esa canción tenía algo especial por eso propuse la versión en italiano”, declaró al diario La Cuarta en uno de sus viajes a Chile.

Pero la música no sería lo único que llena su vida, pues aseguró que disfruta de múltiples disciplinas artísticas. “Me gusta hacer de todo, cantar, actuar, bailar. No me aferro a solo una área. Soy buena para lo artístico y me encantaría dedicarme a eso”, aseguró.

Kristel Peña, al igual que gran parte de los jóvenes actuales, tiene el sueño de convertirse en “influencer” y generar dinero a través de las redes sociales, al más puro estilo de Kel Calderón.

“Manejo los dos idiomas (español y su nativo), además soy fanática del animé, algunos de mis seguidores dicen que parezco una caricatura animada. Creo que eso me ayudará a marcar una diferencia y poder ser una influencer internacional reconocida”, puntualizó la joven.