VIDEO | Luis Miguel golpea a su sonidista en pleno concierto en Panamá

El Sol de México se encontraba en pleno show en el Centro de Convenciones Amador de Panamá, y al momento de interpretar “Decidete”, uno de sus grandes éxitos, el público presente se sorprendió al ver cómo el cantante caminó fuera del escenario para golpear al encargado de sonido.

El momento fue capturado en video por los asistentes:



La conducta fue repudiada en redes sociales:

Si el Sonidista de Luis Miguel después de los golpes que recibió ayer no lo demanda por ese nivel de violencia en su contra por un personaje totalmente alcoholico, drogradicto y trastornado es por que no se respeta en lo más mínimo y que espere que la próxima vez lo mate

Tuve la fortuna de estar en el 1er concierto en Mx del tour de Luis Miguel y la neta nos dio una noche excepcional, digna de su talento. Soy fan, me choca se haya estancado en esa zona de confort y no tolero a ese LM agresivo con su equipo. A este hombre ya lo perdimos, again.

— MaJo Salgado L. (@MaJoSL) March 21, 2019