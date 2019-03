Jani Dueñas sobre su regreso a la TV: “Me reiré con eso de ser la mujer más fracasada de Chile”

La noche del 26 de febrero la comediante Jani Dueñas subió sobre el escenario de la Quinta Vergara y recibió un duro golpe en su carrera tras ser abucheada y pifiada durante toda su presentación.

Si bien la humorista aseguró que este episodio fue más que superado, la también actriz de doblaje se prepara para su nueva temporada en el programa de Chilevisión, “La Divina Comida”, entregando la voz en off.

En una entrevista con el medio El Mercurio se refirió a Viña y la nueva temporada que comenzará pronto.

“Caerle bien o mal a la gente no es mi problema, no es algo que dependa de mi y tampoco es algo que me afecte. Antes de Viña también a algunos les caía mal porque el rol de la voz en off, obviamente, genera anticuerpos en mucha gente que la encuentra metiche o muy chillona o, a veces, demasiado irónica”, partió comentando Dueñas.

También se refirió al rol que ejecuta en “La Divina Comida”, donde ‘sube al columpio’ a los famosos. “Y también subiré al columpio yo, sobre todo ahora, con eso de que soy la mujer más fracasada de Chile o como quieran ponerle”, aseguró.

Sobre su paso por Viña, develó que no se arrepiente de nada y cuestionó la decisión de asistir a la Quinta Vergara. “No sé si fue buena o mala decisión ir a Viña, fue la decisión que se tomó no más. Me invitaron, era algo a lo que no se podía decir que no, por lo tanto fui y y no salió bien. Después de eso, se continúa con la vida no más, para mí no hay más análisis que eso”, aseveró.