Raquel Argandoña no pudo contener las lágrimas tras el triste relato de padre de joven encontrado muerto en Osorno

El jueves pasado el joven viñamarino Gabriel Galindo, de 22 años fue encontrado muerto en la ciudad de Osorno por el personal policial de la zona, luego de que fuera visto por última vez el pasado 19 de marzo por la noche.

Tras esto, el padre del joven, Joaquín Galindo, decidió entregar su testimonio al matinal “Bienvenidos” de Canal 13, en donde comentó que él no quería que su hijo fuera a estudiar a una ciudad tan lejana. “Yo como papá no quería que se viniera (a Osorno), porque iba a estar lejos, en una ciudad que no conocía”, afirmó.