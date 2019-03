Raquel Argandoña repasó su "relación virtual" con hombre 17 años menor: "Me la voy a jugar"

Hace un par de días hablábamos de cómo Raquel Argandoña aparentemente mantendría una amorosa relación que “la tendría en otra”.

Si bien no entregó mucha información en el momento más allá de las ilusiones que le creaban los mensajes por WhatsApp que recibía, en el matinal de Canal 13 comentó que el asunto es bastante serio.

“Llevamos dos semanas whasapeandonos, eso hace súper bien, es rico”, comentó luego que sus colegas la molestaran por estar “pegada al celular”.

“La Quintrala” reveló que de momento no han podido concretar un encuentro por temas laborales y reconoció que su mayor temor es la diferencia de edad, que sería de 17 años.

“Saben cuál es mi problema, que me han hecho a mí una imagen distinta, yo soy súper conservadora, y quizás él piensa que yo soy, no una chica fácil, pero más jugada”, develó.

También se refirió a aspectos más íntimos, confesando temor a que “él piense que tengo mucha experiencia”.

Finalmente se mostró decidida y aseguró que se arriesgará: “Ahora me la voy a jugar, voy a hacer una excepción y tampoco quiero ventilarlo, porque he tenido algunos hombres en mi vida, y yo creo que ese ha sido mi defecto y por eso no me ha resultado”.