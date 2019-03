Exchica “Yingo” disfruta de paradisíaca luna de miel

View this post on Instagram

… Stresá… 💫. . . . Una isla encantadora.. Una atención de lujo… Unas playas de ensueño… Unos paisajes de película… Y una compañia insuperable 😍. . . . Aqui en @sunaquavilureef se enfocan muchísimo en que cada segundo sea como en un Sueño… 🙏💙 Gracias.. Una Luna de miel exactamente como lo soñé 😍🌠