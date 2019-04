Julián Elfenbein anuncia que entrará nuevamente a pabellón

El animador contó que piensa arreglar su rostro.

Este viernes comenzó el nuevo programa de Julián Elfenbein, “Podemos Hablar”, donde conversó con Gaby Hernández, Lily Pérez, Amaro Gómez-Pablos, Miguelo, Luis Gnecco y Javiera Acevedo.

Sin embargo, los televidentes se preocuparon por el rostro del animador, ya que encontraron que su párpado estaba muy caído.

Debido a los constantes comentarios, Julián tuvo que explicar qué le pasó, justificando que todo se debía al tumor que le sacaron hace algunos años atrás.

“Es sabido que hace años me sacaron un tumor cerebral, eso hace que con el tiempo se me caiga un poco el párpado izquierdo. A veces se nota, otras no. Cuando tenga tiempo podré corregirlo en pabellón”, explicó en la redes sociales.