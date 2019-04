"Pareces modelo de África": Los crueles comentarios que recibió Adriana Barrientos por su delgadez

Se aburrió Adriana Barrientos tras las críticas que ha recibido en su cuenta de Instagram por su extrema delgadez.

A través de la misma red social, la autodenominada “leona” se desahogó y pidió que la dejaran “de molestar porque estoy flaca”. Barrientos dijo que “soy así, acepto mi cuerpo y me siento saludable, ya me aburrieron, al que le moleste mi cuerpo siiii mi cuerpo que deje de mirarme!!! Ya baje un vídeo por los comentarios ahora me daré el gusto de subir el material que se me ocurra”.

Barrientos explicó que “al final terminan por insegurisarme y hacerme sentir fea!!!”.

Mira algunos de los comentarios que recibió:

Mira sus publicaciones: