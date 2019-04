¡Se molestó!: Eva Gómez le respondió a Maria Luisa Godoy después que desempolvara antiguo conflicto

La española destacó que ella es honesta.

Eva Gómez y María Luisa Godoy tuvieron un problema farandulero hace algunos años atrás, el cual comenzó luego de que sacaran a la actual animadora del “Muy Buenos Días” del programa “Gente como tú”.

El conflicto volvió a resurgir luego de los dichos de Godoy, donde aseguró que le llegaron rumores que se fue por culpa de Gómez.

En ese contexto, la española habló con Las Últimas Noticias donde destacó que ella no le quitó el puesto a nadie, debido a que esa no es su forma de ser.

“Si ella cree que yo podría haber hecho eso, no sé cómo se maneja en sus códigos laborales. Me parece raro que una mujer adulta, que es madre, y sabe cómo funcionan las cosas de la televisión, me cargue a mí, con nombre y apellido, con un rumor”, manifestó Eva.