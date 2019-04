Mick Jagger tras su operación al corazón: "Me siento mucho mejor ahora"

El cantante británico Mick Jagger se sometió a una operación este jueves para reemplazar una válvula cardíaca, lo que llevó a los Rolling Stones a cancelar su gira por Estados Unidos.

Un día después, el artista escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias a todos por todos sus mensajes de apoyo, me siento mucho mejor ahora y en el alivio, y también un gran agradecimiento a todo el personal del hospital por hacer un trabajo excelente”.

La mítica banda británica de rock anunció el sábado el aplazamiento de su gira por Estados Unidos, programada para entre abril y junio, citando un “tratamiento médico” que debía recibir la estrella de 75 años.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend – and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

— Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019