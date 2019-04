"Es súper imprudente tu pregunta": La parada de carros de Pamela Díaz a Elfenbein en "Podemos Hablar"

A pesar de que “La Fiera” es menos feroz, mantiene esa sinceridad y continúa diciendo las cosas a la cara y siendo directa como siempre. Eso fue lo que demostró Pamela Díaz en el nuevo programa de CHV “Podemos Hablar”.

En el episodio, la figura televisiva estuvo invitada junto a Katty Kowaleczko, El Rumpy, Claudio Borghi, Pablo Zalaquett y Karen Doggenweiler.

Una de las preguntas que realizó el animador del espacio, Julián Elfenbein, no fue del gusto de “La Fiera”.

Elfenbein: “Dejen hacerles la última pregunta. ¿Quieren livianito esto? Bueno, va una livianita. Avancen al punto de encuentro los que, si estuvieran solteros o solteras, me refiero a sin pareja, como muchos pueden estarlo, hipotéticamente, tendrían una noche de pasión con alguien de los que está acá y con quién”.

Ante esta consulta, los invitados no se movieron.

Elfenbein: “¿No va a pasar nadie?”.

Claudio Borghi: “Yo (tendría una noche de pasión) con el Rumpy”.

Rumpy: “Yo tendría dos grupos. Este grupo (apunta a Borghi y Karen Doggenweiler), y este otro (Pamela Díaz y Pablo Zalaquett)”.

Díaz: “A ver, no entendí”.

Rumpy: “Si te quieres tirar a alguien del panel”.

Elfenbein: “Si usted estuviese soltera, yo voy a avanzar y me gustaría irme, terminando el programa, con el Rumpy”.

Díaz: “¿Sabí qué? Es súper imprudente tu pregunta”.

Elfenbein: “¿Perdón?”.

Doggenweiler: “Te desubicaste un poco”.

Díaz: “Yo encuentro que tu pregunta es imprudente”.

Rumpy: “Te pasaste como tres pueblos”.

Elfenbein: “Es una pregunta que hago en todos los capítulos”.

Díaz: “Encuentro que es imprudente, porque yo estoy en pareja, casada. Y no me puedo sacar de la cabeza eso. Es mi forma de pensar“.

“No me mires así. Yo creo que es una falta de respeto decir, cuando uno está más allá, estás en pareja, feliz de la vida, decir que te calienta tal persona, o te gusta este. Amor platónico, sí, porque no te lo vas a agarrar. Pero decir que encuentras sexualmente para irme a la cama con el Rumpy, o con mi compañera acá, porque quiero hacer un trío y nunca lo he hecho con una mujer, no me parece. Sorry”.

Elfenbein: “Fíjate que puedes tener la razón, desde tu perspectiva. Es un juego. Yo solo lo pregunto. No te dije ‘Pamela, respóndeme’. Yo pregunto. Si tú quieres, pasa. Si no quieres…”

Díaz: “Pero todo fue como… ¿Y tú con quién tendrías relaciones sexuales? ¡Qué diga!”.