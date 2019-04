La queja de Raquel Argandoña a sus hijos: Ahora que estoy saliendo con alguien "les bajó el amor por su madre"

Raquel Argandoña confirmó hace unos días en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura que está saliendo con un hombre 20 años menor que ella.

Incluso, la panelista de “Bienvenidos” contó este lunes en el espacio que este fin de semana tuvo una escapada con su pareja a la Quinta Región y donde reconoció que lo pasó muy bien.

Sin embargo, Raquel aprovechó el momento para mandarle un recado a sus hijos Kel y Nano. “Mis hijos no me pescaban en dos semanas. A la Kel se le ocurrió comer justo el viernes pasado cuando me iba a Viña. Ya me quedé a comer con la Kel el viernes. Al otro día, el otro (Nano) me preguntaba cuándo vuelves. Les bajó el amor por la madre”, reclamó Argandoña, quien aseguró que “uno debe tener su tiempo”.

La “Quintrala”, además, reveló que les dijo a ambos que “basta de llamar a la mamá, ya que la mamá estaba bien”.

Escucha un fragmento del programa: