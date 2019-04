Las coincidencias que llevaron a actriz chilena a sacarse una selfie con Meryl Streep

“Más de una vez me preguntaron: ‘¿cómo qué actriz te gustaría ser?’ A lo que yo siempre respondía: como Meryl Streep”. Así Geraldine Neary presentó la foto en su Instagram junto a su ídola. No fue algo que haya planeado, sino que una serie de conexiones que la llevaron hasta el lugar indicado.

El encuentro se dio en el estreno de “El rey Lear”, en el Cort Theather, en Broadway. La actriz asistió junto a su amigo, el actor Lucas Balmaceda, quien es hermano del actor chileno Pedro Pascal (“Game of Thrones”, “Narcos”) y que actúa en la obra.

Después de la presentación, “fuimos con su familia (de Pascal) al camarín para saludarlo. Ahí estaba nada más ni nada menos que Meryl Streep, felicitándolo personalmente por su excelente trabajo actoral”, dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias.

“A mí me saltaba el corazón y aunque lo más cool es no molestar a nadie pidiendo fotos, yo no pide dejar pasar el momento”, relató. “Ella fue muy simpática y accedió (a tomarse la foto)”.

“Fue muy cariñosa. Es muy sencilla. Nos presentó a su hermano que andaba con él. Nada del otro otro mundo. De hecho, muy aterrizada en esta tierra”, agregó.