Participante animalista no contuvo las lágrimas en tensa prueba de MasterChef

Los concursantes de MasterChef se tuvieron que enfrentar este domingo a una prueba de eliminación que les puso como desafío cocinar un plato con un bogavante vivo (un crustáceo).

La situación generó muchas complicaciones. Durante la prueba Karen Saavedra, quien no se encontraba participando por estar en zona de salvación, no contuvo las lágrimas.

Mientras el chef Chris Carpentier entregaba las indicaciones de la preparación, Karen dijo sentir “un dolor pero soberbio, son como langostas, está ahí vivo, se está moviendo, para mi es horrible, yo no puedo matar a un animal. Sí, preparo carne, como carne, ya, pero me entregan el trozo faenado, yo no veo sus ojitos, no veo que están vivos”, reconoció entre lágrimas.

Tras ello, la concursante aseguró a uno de sus compañeros que estaba viendo la competencia: “No quiero presenciar la prueba, no puedo, de hecho si yo hubiese estado abajo yo renuncio, yo me voy de ‘Masterchef’ yo no voy a renunciar a mis principios animalistas, ni morales, ni por la vida, yo no mato ni a una hormiga, no puedo presenciar algo… me afecta demasiado”.