“¿Cuál es el secreto?”: Seguidores de Carolina Soto piden consejos tras exhibir su nueva figura

Cada vez que me subo al escenario, vibro como la primera vez, fluyo con este lenguaje y entrego mi corazón en cada nota ⭐️ Gracias al programa @rojotvn @tvn por darme la posibilidad de subirme a ese gran escenario. Gracias a todos quienes hicieron posible este musical @antonio_mondaca @elfrancoignacio @andres_salas @Jose.sotoc a mi partner y mejor bailarín @franciscochavez1 mi pelo quedó maravilloso gracias a @bernardoojedachile Gracias al creador de estas increíbles botas @victorgonzalezhandmade Y por supuesto a ustedes, mi público! Gracias por su cariño. A mis fans! Por acompañarme en cada paso, por su apoyo incondicional Los adoro! ❣️