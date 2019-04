Explotó: Arturo Longton abandonó grabación de "Podemos Hablar" tras pelea con Loreto Aravena

El nuevo programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, conducido por Julián Elfenbein, ha logrado gran aceptación entre los televidentes y este viernes emitirá su tercer capítulo.

Los seis invitados que aparecerán en el nuevo episodio son Loreto Aravena, Ximena Rivas, Aldo Schiappacassse, Francisco Vidal, Francisca Undurraga y Arturo Longton.

Este último habría tenido una acalorada conversación que terminó en que el exchico reality se parara y abandonara el estudio indignado, de acuerdo a diario Las Últimas Noticias.

¿Cómo se llegó a esto? De acuerdo a Longton, desde el comienzo los diálogos con las actrices fueron “tensos”. “Con la Fran, Vidal y Aldo no tuve ningún problema (…) En el “Punto de Encuentro” (sección del programa) siempre que yo daba una opinión, ella como que se involucraban (..) como que no podía explayarme bien“, expresó.

El ex reality recordó un fragmento donde preguntaron “¿quién se encuentra más mino que la población en general?” y él respondió: “No soy Cristián de la Fuente, pero, sí, me considero mejor que la media”. Ante esto, Ximena Rivas habría dicho: “la belleza no es sólo por fuera”, lo que desató el enojo de Longton aclarando que “parece que acá no están entendiendo las preguntas”.

Y Arturo Longton explotó

Hubo un momento en que Longton le consultó a Aldo sobre futbol. Y fue esto lo que encendió el debate, donde Arturo terminó abandonando el lugar.

“Por qué cuando comentan los partidos de Chile los periodistas nunca dicen las cosas como son, por ejemplo, que hay que echar a Rueda?”, consultó Longton a lo que Aldo comenzó a responder.

No obstante, Arturo habría contrapreguntado bastante y Loreto Aravena se integró a la conversación, diciéndole a Longton: “Es súper fácil opinar desde la comodidad de la casa”.

Esto desató la ira del exchico reality: “Me estás haciendo el típico comentario nefasto que hace la gente en Twitter o Instagram y por eso esta sociedad está ca… por comentarios como el tuyo, que no tiene sentido con lo que estamos hablando”.

Aravena no se quedó callada y cuestionó su agresividad: “Ay, por qué tan violento, tan agresivo”. Fue esta frase la que terminó indignando a Longton, quien abandonó el estudio y dejó atónito a Julián Elfenbein.

Finalmente, tras una semana de ocurrido el episodio, Longton reflexionó sobre lo ocurrido. “Creo que mi sinceridad las incomodó (a Loreto Aravena y Ximena Rivas) porque se encontraron con el antónimo de los actores (…) Se las dan de intelectuales, de maestros zen y son puros chantas”, sentenció.