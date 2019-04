Iván Arenas vuelve con show subido de tono: "Los niños no saben quién soy yo"

El próximo 17 de abril en el Teatro San Ginés Iván Arenas estrenará su próximo show llamado “El Infartable”, un espectáculo de humor para adultos.

Es que tras su reinvención en el año 2011 dejando atrás al Profesor Rossa, el comediante ha encontrado una nueva veta un púbico que básicamente creció con él, Guru Guru y “Don Carter”.

“No podía contar chistes blanquitos por el hecho de ser el Profesor Rossa, yo ya no era el Profesor Rossa”, dijo Iván al diario HoyxHoy.

“Iván Arenas siempre contó chistes, desde los 14 años. No los seguía contando porque tenía al Profesor Rossa delante mío y eso me impedía que lo hiciera”, dijo, pero “hoy día son los adultos los que se quieren sacar fotos y los hijos dicen ‘quién es mamá?’. Los niños no saben quién soy yo, se dio vuelta la tortilla”.

Al ser consultado si extraña la televisión, Iván se sinceró y confesó que no, pero que “nunca está de más, bienvenido si existiera la posibilidad de hacer algo. Yo no perdería el hilo de hacer cosas educativas y lo mezclaría con picardía. Lo haría más con el estilo de Carter, que es un pícaro. Y el ‘Guru’ seguiría haciendo el papel del ingenuo que no entiende y que hay que ocultarle como la maldad. Claro que lo haría”.