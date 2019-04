El otro round de Arturo Longton con Loreto Aravena por creerse más guapo que la media de los chilenos

El viernes pasado se emitió un polémico capítulo de “Podemos Hablar”, programa de conversación de Chilevisión y que tuvo a seis nuevos invitados: Loreto Aravena, Ximena Rivas, Fran Undurraga, Aldo Schiappacasse, Francisco Vidal y Arturo Longton, pero fue el ex chico reality el que se robó la atención con sus declaraciones.

Lo anterior porque el hermano de Andrés Longton no solo tuvo una fuerte discusión con la actriz Loreto Aravena, sino que también abandonó el estudio del programa conducido por Julián Elfenbein.

Pero antes de esto, el conductor del programa les pidió a sus invitados: “Avancen al punto de encuentro los que se crean más lindos que la media”, a lo que Longton decidió dar un paso adelante, siendo el único de sus compañeros en hacerlo.

“Ante la media del chileno obviamente que sí, absolutamente. La pregunta en general ‘¿tú, en la media del chileno, eres mejor que la media?’. Absolutamente soy mejor, sin ninguna duda. Si fuera político, alcalde, me paro acá, lo digo igual y no miento “, fue el argumento del ex chico reality.

Tras esto, la actriz Ximena Rivas le dijo a Julián Elfenbein que la pregunta estaba mal formulada, ya que ella no consideraba que la media del chileno sea fea. Pero como los ánimos ya estaban un poco caldeados, Arturo interrumpió para decir: “fue la pregunta de él”.

Pero visiblemente alterado, Longton insistuó en que la pregunta fue del conductor y él respondió desde la sinceridad. A lo que Rivas le contestó: “¿Pero por qué estás tan agresivo?”.

“No es de agresivo. A uno lo dejan como superficial y la pregunta es esa. No nos vayamos por las ramas, por la espiritualidad y el amor interno, ¡si está preguntando por lo mino poh!”, se defendió el ex chico reality.

Por su parte, Loreto Aravena dijo que “yo no me paré porque creo la mujer promedio en Chile es muy bonita. Entonces, no creo que yo sea superior a la media, porque en general la mujer chilena es bonita”.

Pero Arturo Longton nuevamente intervino para decir: “Nunca quedas mal con nadie, ese es el lema de casi todos los invitados al final. Respuestas populachas para quedar bien. A mí no me interesa eso y nunca me ha interesado. Por eso me quieren, porque soy sincero y real, lo demás, chao”.

Palabras que molestaron a la actriz de Canal 13 quien agregó: “Se picó. Yo creo que tiene que ver con el ego de cada uno”.

“No es el ego, porque estoy yendo a la pregunta de Julián, solo a la pregunta. Él re refirió a la físico y tú me estás diciendo que no es lo físico”, finalizó Longton.