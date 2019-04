La tierna foto del fin de semana de Leonor Varela con su hija

La actriz Leonor Varela desde hace tiempo que se radicó en Chile y pese a que su último año no ha sido fácil por la muerte de su hijo Matteo ha demostrado su entereza y capacidad de salir adelante a través de sus redes sociales, donde sus seguidores la adoran.

Y en este contexto este fin de semana compartió una foto con su hija Luna Mae de 4 años y su mascota, Don Vito.

“De aquí para allá, y allá para acá siempre juntos 🚗💕 From here to there and back, always together”, escribió la actriz de Cleopatra.

La foto que subió a la red social este domingo ya tiene más de 23 mil “me gusta” y 255 comentarios.

Recordemos que el 16 de noviembre de 2018 falleció su hijo Matteo, debido a una leucodistrofia tipo AGS, una enfermedad genética desde su nacimiento incurable.