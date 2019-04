Betsy Camino arremete contra Lisandra Silva: "Ni como cubana, ni como mujer, merece la pena hablar"

Las cubanas Lisandra Silva y Betsy Camino no tienen una excelente relación y eso quedó demostrado luego de que ambas se enfrentaran para obtener la corona del Festival de Viña del Mar en el 2018.

“Yo pensé que un día iba a ser súper conocida. Pero jamás pensé que me iba a llegar así tan rápido, menos en Viña, con un canal tan grande (Canal 13), que me conociera todo Chile”, comentó al programa “Intrusos” de la Red.

Recordemos que Betsy Camino ganó por muy pocos votos de diferencia, algo que no dejó tranquila a la ex “Doble Tentación”, la cual señaló que “es muy extraño que haya ganado Betsy”.

Ante esto, Betsy aseguró al programa de la red que realizó una carrera limpia. “Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, si usted no me saluda fuera de tele, cuando me ponga alguna cámara, ni se moleste, porque la voy a dejar sola hablando“.

Finalmente arremetió contra ella, explicando que no tiene la mejor opinión sobre ella. “Porque ni como cubana, ni como mujer, ni como candidata, merece la pena hablar. Cuando yo gané, en vez decir ‘pucha, feliz. Feliz por la Betsy, feliz por Canal 13’, fue todo lo contrario”, sentenció.