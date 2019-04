Hija de Tom Cruise y Katie Holmes cumple 13 años e impacta por el parecido a sus padres

Los actores Tom Cruise y Katie Holmes celebraron durante el jueves pasado el cumpleaños de su hija, Surie, quien celebró su decimotercera vuelta al sol, lo que provocó que se alabara el gran parecido que tiene con sus padres.

La menor desde muy pequeña fue parte de los niños más influyentes de Hollywood, protagonizando portadas de revistas como Vanity Fair, pero todo esto cambió tras el quiebre de sus progenitores en 2012.

Katie tomó la decisión de no exponer tanto a su pequeña, por lo que desde ese tiempo se encuentra alejada de las portadas y de las revistas, a eso se suma que Surie Cruise no tenga una buena relación con Tom, ya que según medios internacionales han apuntado que el protagonista de “Misión Imposible” no es parte de la Iglesia de la Cienciologia.

Esta son algunas postales de la hija de Tom Cruise: