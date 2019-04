Juntos, pero sin matrimonio: Javiera Contador reveló por qué no se ha casado con su pareja de hace 10 años

La actriz Javiera Contador fue invitada al Late de Julio César Rodríguez, “Sigamos de Largo”, donde repasó varios temas de su vida, pero fue uno en particular el que llamó la atención.

Esto comenzó luego que Rodríguez le consultara sobre su relación con Diego Rougier, el director de teatro con el que lleva cerca de 10 años de relación, pero aún no están casados.

“¿Por qué no te has casado?“, preguntó el conductor del espacio, a lo que Contador respondió sin titubear: “Tenemos una sociedad conyugal sin tener el anillo ni la libreta. No hemos sentido la necesidad“.

No obstante, luego entregó una razón de mayor peso por la cual no ha organizado un matrimonio. “Es que a los cuatro (su pareja y dos hijos) nos gusta viajar y eso involucra mucha plata. Las lucas que juntamos las preferimos gastar en viajes“, explicó.

Acerca de esto, Contador contó una graciosa situación que enfrentó luego de que su hija le pidiera una foto de matrimonio. “Resulta que yo tengo fotos de matrimonio, pero sin Diego y Diego tiene fotos de matrimonio, pero sin mí, entonces pensamos en photoshopearla, trucarla, pero después se le olvidó“, puntualizó.

Aquí puedes revisar el momento: