Helénia Melán: Son ignorantes los comentarios que ponen en duda la sexualidad de Héctor Morales

En una extensa entrevista con la revista “Sábado”, la modelo trans Helénia Melán analizó la especial atención que la gente y la prensa ha puesto sobre su relación con el actor Héctor Morales.

“Lo toman a él al centro y yo como que soy el relleno, y dicen ‘además es trans’. Al final es satisfacer el morbo de las personas. Porque la noticia no es que Héctor tenga una pareja, es que está con una modelo trans. Todo giró en torno a este término, entonces la gente puso en duda la sexualidad de Héctor por estar con una mujer trans, como si al final nosotras también fuéramos hombres… Es súper ignorante ese tipo de comentarios“, expresó la colombiana.

Otras de las cosas que lamenta es que haya personas que quiera saber cosas íntimas relacionada a sus genitales. “Querían saber qué tengo entre mis piernas, eso no le tiene que importar a nadie. Mis amigas me escribieron diciéndome que todo el mundo les estaba preguntando si yo estaba operada o no. Eso no es de su incumbencia, no lo quiero decir, porque creo que no me tienen que objetivizar y no tengo por qué promover que todas las trans tenemos que operarnos”, explica.

Por último, Helénia explica en el reportaje que ella quiere que su relación sirva para normalizar el tema trans: “Creo que ahora, en Chile, es el momento en el que más se está visibilizando el tema trans. Qué bueno ser parte de este período en la historia donde estamos siendo como ese puente hacia la normalización. Antes estaba la desinformación, ahora nuestra generación es el puente y después va a ser la normalización. Luego no va a ser tema, el actor con la trans no va a ser tema”.