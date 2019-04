La lujosa fiesta con que Adriana Barrientos celebró el cumpleaños de su perrita

Durante ese sábado, Adriana Barrientos no escatimó en esfuerzos para festejar el primer cumpleaños de su perrita.

A la fiesta estuvieron invitados una veintena de perritos, quienes disfrutaron de un salón decorado en la onda de Louis Vuitton.

Según La Cuarta, la bulldog francés, que es todo un ícono en redes sociales, festejó su primer aniversario con un delicioso candy bar a cargo de Festin Canino Spa, un emprendimiento que se especializa en golosinas para mascotas.

Consultada por el tema, la modelo destacó que “la Asia es como una hija para mí, es mi familia, ella me cambió la vida, antes no me gustaban los perritos, pero con la Asia ahora todo es distinto”