Ex "Mekano" Nicole Pérez rompió en llanto al detallar la historia de su hija que sufre de alopecia

A principio de este año, la exchica Mekano Nicole Pérez reveló en las redes sociales la difícil situación que enfrenta su hija Isidora en las redes sociales, pues padece de alopecia.

La imagen que compartió sorprendió a todos, pues su hija aparecía “sin pelo”, lo que generó decenas de mensajes de apoyo por la situación que enfrenta.

Hoy Nicole e Isidora fueron invitadas al segundo bloque del matinal de CHV, “Viva la Pipol”, donde entregaron más detalles de la enfermedad que sufre la joven de 13 años.

Todo comenzó en febrero del 2018, cuando Nicole comenzó a notar que su hija comenzó a perder bastante cabello y, un mes después, lo había perdido casi todo. Probaron con un tratamiento de corticoides y dermatológicos para combatir esta situación.

Luego, cuando se comprobó que Isidora padecía de alopecia, la joven optó por ocultarse de sus amigos y usar una peluca.

“Fue un proceso, me costó asimilarlo. En un momento me quedaba poco pelo, y me tenía que rapar. Ahí ya no tengo pelo, fue lo más difícil. Me costó salir, no me podía juntar con mis amigos, decía que estaba castigada. Siempre le echaba la culpa a mi mamá, y todos pensaban que era mala mamá. No iba al colegio, hacía exámenes libres. Fue un proceso muy difícil”, narró la muchacha.

Tras un año, Isidora comenzó a aceptar su condición, por lo que dejó de usar pelucas y empezó a asistir a reuniones con personas que vivían su misma situación.

Fue este relato el que emocionó a su madre, quien no pudo evitar romper en llanto.

“No quería llorar. Me emociona verla hoy hablando, mostrándose tal cual, una adolescente sin pelo. La adolescencia es súper difícil, y sin pelo más difícil. No lloro porque no tenga pelo o por tristeza, la idea es que la gente no la vea con lástima”, explicó luego Nicole Pérez.

Luego la exMekano se volvió a emocionar tras recordar lo difícil que fueron los primeros meses. “En Chile no hay mucha información sobre la alopecia. O sea, fui donde una dermatóloga que decía ‘sufrió un estrés’ o ‘tú, ¿cómo eres como mamá? ¿son una familia disfuncional?’. Tu quieres que te informen, que esto es una condición, que puede ser hereditario”, relató.

Pérez también detalló que esta enfermedad no es nada fácil en términos económicos: una peluca de pelo natural cuesta alrededor de 750 mil pesos, y esto se suma a los gastos dermatólogos y psicológicos.

Bajo este contexto Nicole Pérez informó que tiene las intenciones de crear una fundación que apoye y guíe a las personas y familias que sufren esta condición, donde además puedan dar charlas para entregar información.

Finalmente Nicole reflexionó sobre la situación: “Uno como mamá piensa que la estás ayudando al no preguntarle, comprarle la peluca, sacarla del colegio, pero no, uno tiene que enfrentarlo. Ella lo aprendió, y yo también, el consejo que les puedo dar a la mamás es que no lleguen y compren una peluca a sus hijos, y no por el miedo de ellos, sino que de uno”, sentenció.