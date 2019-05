Los elogios al actor Patricio Achurra luego de su actuación en Pacto de Sangre

Este martes se emitió un nuevo capítulo de Pacto de Sangre, que fue en el contexto de la muerte del general Hernán Errázuriz, interpretado por Cristián Campos. Guillermo – Patricio Achurra – integrante del Ejército en la telenovela y amigo del fallecido, visitó a sus seres queridos para darles sus condolencias e informar una mala noticia.

La esposa de Benjamín le preguntó a Guillermo cómo la institución organizaría el funeral de su padre, a lo que él le respondió “Precisamente por eso estoy aquí. Lamento tener que decirles que el Ejército no se hará presente de ninguna manera (…) El Ejército no le va a presentar honores a Hernán”, anunció Guillermo, dejando impactados a los familiares.

“Creó, organizó y dirigió, una red de tráfico de armas y con eso traicionó los valores y principios de la institución”, agregó el personaje interpretado por Achurra.

Ante esto Trini lo amenazó duramente. “A mí, tú no me engañas. Sigue con la idea de darle la espalda públicamente a mi papá, pero si nosotros necesitamos ayuda, tú nos vas a ayudar, si no vas a ver de lo que somos capaces los Errázuriz”, disparó la hija del general contra Guillermo.

En redes sociales, los televidentes aplaudieron su integración al elenco y destacaron su actuación.

#AdiósSinHonores Pato Achurra no vas a durar nada ,con la media amenaza de la Trinidad ☠️🔫🔫✝️ — Aurora (@Ausancha67) 1 de mayo de 2019

Que es buen actor Don Pato Achurra, de inmediato le dio su peso actoral a la escena!!! #AdiósSinHonores — Agente Mulder (@roro_lost) 1 de mayo de 2019