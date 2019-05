"Te vamos a sacar del 13”: La advertencia que debió enfrentar Mauricio Jürgensen en un mall del barrio alto

Uno de los panelistas del Matinal Bienvenidos, Mauricio Jürgensen, no la pasó bien.

Así lo confesó este viernes, tras contar un episodio que vivió hace algunos días en un mall del sector oriente de Santiago. “Me pasó que voy entrando al mall. Fui a buscar una cuestión de canje, más alimento y pasa una señora que me mira: ‘Ay, el desagradable de la tele’. Y yo como que mi guata… Dije ‘perdón’. Era una mujer, comillas, pituca, y me dijo ‘te vamos a sacar del 13’. Hay como una cosa de pertenencia geográfica, como si yo estuviera invadiendo un lugar que le pertenece a esta gente”, continuó su relato.

Pero esto no todo, ya que el panelista recordó otro momento que incluso fue más grave ya que estaba con uno de sus hijos. “Íbamos al estadio Sausalito con mi hijo, tiene cinco años. Tomás me venía contando una historia. Voy entrando al estadio, domingo, 12 del día, ambiente más familiar, y venía una pareja con un tercero allegado, medio dado a la lengua suelta. Y empezaron a hablar. Decían: ‘Este saco de…’. ‘Si no anduviera con el cabro chico, le pegaría un palpao en la cabeza a este comunista de mi…’. Y yo fui como ‘este soy yo, ¿ah?’, pensé que podrían hablar de otra persona. “

Y se reían muy fuerte. Ahí me sentí invadido. Como que me tocaron la oreja. Y fue heavy, porque Tomás me venía contando una historia. Fue como mmm… Ahí sentí como algo pesado y la verdad es que me afectó, me quedó dando vueltas”, cerró.