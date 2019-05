El épico “fail” en Master Chef que provocó las risas de los usuarios en redes sociales

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de Master Chef, programa que busca encontrar al mejor cocinero de nuestro país.

En la emisión de dicha jornada los usuarios en redes sociales se percataron de un insólito fallo en el hashtag que dejó desconcertados a los twitteros que a esa hora estaban viendo el programa culinario de Canal 13.

La etiqueta buscaba tener una referencia de la noche que se estaba viviendo, en la que se definían a los 10 participantes que siguen en carrera por lo que se ocuparía el hashtag TOP 10, pero la persona que escribió la leyenda colocó #TOPIO.

Revisa las reacciones:

El hashtag era #ElTop10 y no #ElTopio pic.twitter.com/I50bpFVT2l

Para la otra, elija una buena fuente para poner el Hashtag, el ciudadano de a pie no logra asociar el contexto (Top 10) del programa o pensar que #ElTopio “Topio” no es un ingrediente extraño y exótico del capítulo, a mi me costó unos 5 minutos cachar que era #ElTop10 😂😂😂

— Gonzalo Romero (@G_Romero_B) 6 de mayo de 2019