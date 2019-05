¿Se integra a "Resistiré"? Silvina Varas publica confuso mensaje en Instagram

Furor ha causado el reality de Mega “Resistiré”, el que también es emitido por la señal de MTV. Tanto así, que desde la producción confirmaron el reingreso de dos queridos personajes: el mexicano Ji-Hu y el youtuber chileno Fritanga como invitados.

No obstante, la ex chica reality, y expareja de Ignacio Lastra, Silvina Varas, hizo una particular publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, aludiendo a su posible ingreso al reality.

La estudiante de Nutrición publicó una atrevida fotografía, la cual tiene más de 38 mil “me gusta” hasta ahora, con el siguiente mensaje: “¿Resistiré?”. Tras esto, sus fanáticos comenzaron a preguntarle si realmente entraría al espacio de Mega.

Revisa algunos de los comentarios:

No obstante, la ex chica reality decidió aclarar lo sucedido, y reeditó su comentario, explicando a sus fanáticos que no entraría finalmente al reality.

“¿Resistiré? No, ni un día jajaja Un poco de humor no le ponga color buenas noches🤪”. Fueron las palabras de Silvina.

Revisa acá su publicación: